Вчені шукають способи запобігання інфаркту

Вони з'ясували, що інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF-1), у великих кількостях присутній у молодих людей, запобігає утворенню атеросклеротичних бляшок у кровоносних судинах, пише Медпортал.

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Вчені пояснюють, що з віком організм починає все гірше боротися з атеросклеротичними бляшками. Дослідники припустили, що збільшення рівня продукції цього білка допоможе знизити ймовірність розвитку атеросклерозу, таким чином запобігти виникненню серцево-судинних захворювань.

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Раніше вчені провели експеримент на мишах, яких протягом 8 тижнів годували їжею з високим вмістом жирів. Одній групі тварин додатково вводили IGF-1. Автори показали, що у таких гризунів кількість бляшок була істотно нижчою, ніж у тих, кому фактор росту не вводився. У тварин, на поверхні макрофагів яких були відсутні рецептори до IGF-1, в кровоносних судинах утворювалося набагато більше бляшок.

Найближчим часом вчені перевірять отримані дані на більших тваринах, а потім перейдуть до експериментів на людях. Вони сподіваються, що їм вдасться отримати подібні дані і в подальшому розробити терапію на основі IGF-1.