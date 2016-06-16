Нейробіологи: підлітковий бунт - це хвороба

Стаття опублікована в Journal of Child Psychology and Psychiatry, повідомляє lenta.ru.

Дослідники використовували магнітно-резонансну томографію для того, щоб вивчити мозок підлітків чоловічої статі і молодих людей, яким діагностували розлад поведінки, пов'язаний з частими агресивними й руйнівними діями, брехнею, крадіжками, використанням зброї і нічним способом життя. Зокрема, вчені визначили, які ділянки мозку розвивалися узгоджено — при цьому їх кортикальна товщина повинна була бути приблизно однакова.

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У дослідженні брали участь 58 підлітків з розладом поведінки та 25 молодих людей у віці від 16 до 21 року. Вчені виявили, що у важких дітей є значна кількість значущих кореляційних взаємозв'язків між різними зонами мозку. Дослідники вважають, що це може свідчити про порушення в розвитку центральної нервової системи в дитячому або підлітковому віці.

Водночас у тих, у кого розлад поведінки був в старшому віці, таких взаємозв'язків не виявлено. В даному випадку можливим поясненням є те, що розлад міг виникнути пізніше через руйнування зв'язків між окремими нейронами.

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Найбільші відмінності вчені виявили в лобових і скроневих відділах головного мозку. На думку нейробіологів, їх відкриття переконливо доводить, що розлад поведінки є реальним психічним захворюванням, а зовсім не підлітковим бунтом. Тим не менш, поки не зовсім ясно, як виникають структурні відмінності та яка їх причина, тому необхідні подальші дослідження. Вчені сподіваються, що в майбутньому буде можлива розробка методів лікування антисоціальної поведінки.