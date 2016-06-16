Зараження вірусом Зіка на пізніх термінах вагітності не призводить до вад розвитку плоду

Про це свідчать результати дослідження,опубліковані в New England Journal of Medicine, пише Ремедіум

В рамках роботи була проаналізована інформація, зібрана у національній базі Колумбії з серпня 2015 року по квітень 2016 року, зокрема, вивчалися результати аналізів на вірус Зіка та наслідки вагітностей.

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Всього за цей період у Колумбії було зареєстровано 65726 тис. випадків зараження вірусом Зіка. Серед вагітних жінок цей показник склав 11944, лабораторним шляхом вірус Зіка був підтверджений у 1484 пацієнтів. Автори відзначили, що ні в кого з вагітних жінок, заражених вірусом протягом третього триместру гестації, не народилися діти з вірусоасоційованими порушеннями розвитку. Автори відзначають, що на момент проведення дослідження, більшість жінок, інфікованих вірусом Зіка на першому або другому триместрі вагітності, ще не народили. Тим не менше в цій підгрупі вже було зареєстровано чотири новонароджених з мікроцефалією, причому всі діти були народжені матерями з безсимптомним перебігом хвороби.

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Раніше французькі вчені пов'язали зараження вірусом Зіка з мікроцефалією у новонароджених на основі ретроспективного аналізу даних, зібраних в ході спалаху вірусу Зіка у Французькій Полінезії в 2013-2014 роках. Математичне моделювання розповсюдження інфекції показало, що загальний ризик розвитку мікроцефалії дорівнює 0,02%, тобто мікроцефалія буде діагностована у 2 немовлят з 10 тис. новонароджених. Проте у випадку інфікування жінки під час першого триместру вагітності, вірогідність зростає до 0,95% (95 випадків на 10 тис. новонароджених).