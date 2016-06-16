Вчені склали глобальну карту зоонозів

Така карта допоможе запобігти наступним спалахам — аналогічним тим, що призвели до епідемії лихоманки Ебола (вірус перейшов до людини від летючої миші, яку з'їв хлопчик в гвінейському селі). Карта представлена в журналі Trends in Parasitology, пише lenta.ru.

Еколог-епідеміолог Барбара Хан (Barbara Han) із США вирішила створити таку карту, щоб перейти від стратегії оборони (стримування епідемій) до випереджувальних ударів. Але для зміни стратегії необхідно спершу уявляти собі глобальну карту зоонозів.

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В цілому, концентрація зоонозів, всупереч очікуванням Хан, не збіглася з концентрацією видів (у тропіках). Одна з гарячих точок переносу захворювань від тварин до людини виявилася майже у пустельних субарктичних районах. Інші гарячі точки — Європа, яка вирізняється гігантськими популяціями гризунів і дрібних комахоїдних, і Південно-Східна Азія, де різноманітність ссавців поєднується з перенаселеністю міст і сіл.

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Дослідник припускає, що в її карті є певні неточності. Однак вона може принести чимало користі. Наприклад, влада країни може відмовитися від освоєння лісу, який є гарячою точкою для зоонозів, щоб уникнути контактів між робітниками і тваринами-носіями інфекцій.