ВООЗ розраховує на збільшення в Україні акцизів на тютюнові вироби

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розраховує на збільшення Кабінетом міністрів України акцизу на тютюнові вироби, що підвищить ціни на сигарети й буде стимулом для курців позбутися шкідливої звички, повідомив у ході круглого столу виконуючий обов'язки представника Бюро ВООЗ в Україні Луїджі Мігліоріні.

«Ми сподіваємося на підвищення акцизу (на тютюнові вироби – УНІАН)», - сказав він.

Мігліоріні зазначив, що в країнах Східної Європи сигарети дешевші, ніж в інших європейських країнах. Але в тих державах, де уряди підвищують акцизи на тютюнові вироби, кількість людей, які кидають курити, збільшується.

Читайте такожВООЗ закликає перейти на прості упаковки сигарет За словами експерта Світового банку Патрісіо Маркуеза, крім того, що підвищення акцизу є хорошим способом для проведення кампанії проти куріння, це ще зможе бути додатковим джерелом надходжень до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Кабінет міністрів України схвалив пропозицію Міністерства фінансів про скасування встановлення мінімальних цін на сигарети, а також підвищення адвалорної ставки акцизу на тютюнові вироби до 15% із нинішніх 12%.

Верховна Рада України 24 грудня 2015 року ухвалила зміни до Податкового кодексу, що є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини проекту державного бюджету на 2016 рік.

Читайте такожВ Австралії можуть ввести довічну заборону на куріння, народженим після 2001 року Законом підвищено акцизи на пиво та вина, крім натуральних виноградних, на 100%, на спирт і алкогольні напої – на 50%, на слабоалкогольні напої – на 300%. Акциз на сигарети за специфічною ставкою зріс на 40% – до 318,26 грн за 1 тис. штук, а за адвалорною залишився без змін.