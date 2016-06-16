Прийом фолієвої кислоти під час вагітності знижує ризик ожиріння у дитини

Доведено, що прийом фолієвої кислоти під час вагітності зменшує ймовірність дефектів нервової трубки (вад розвитку головного і спинного мозку, хребта) у плода. За даними вчених з Університету Джонса Хопкінса, вживання фолатів також може захистити дітей від ожиріння. Дослідники проаналізували дані понад 1500 матерів та їх дітей в віці від двох до дев'яти років, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Читайте такожЧим більше у жінки дітей, тим повільніше вона старієВідомо, що у вагітних жінок з ожирінням підвищений ризик таких ускладнень, як мертвонародження, вроджені дефекти і передчасні пологи. Крім того, діти таких матерів часто стикаються з негативними наслідками для здоров'я, наприклад, ожирінням в дитячому віці. Дослідники виявили: вищий ризик ожиріння був у дітей, матері яких мали низький рівень фолатів під час вагітності.

Читайте такожДепресія заважає жінкам завагітніти - дослідженняТак, у жінок з ожирінням і нормальним рівнем фолієвої кислоти діти на 43% рідше страждали ожирінням в порівнянні з дітьми матерів з низькою концентрацією фолатів. Вчені вважають, що існує певний поріг для фолатів (близько 20 наномоль на літр). Подальше підвищення рівня фолієвої кислоти в крові не пов'язане з додатковими перевагами. Таким чином, встановлення оптимальної концентрації фолатів корисне для жінок, які планують вагітність.