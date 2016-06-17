Ендометріоз можна діагностувати за аналізом крові

У даний час для діагностики ендометріозу використовують цілий комплекс методів, що включають як ультразвукове, так і лапароскопічне обстеження. Вчені з Університету Пенсільванії (Penn State University) запропонували новий спосіб виявлення цього захворювання, повідомляє Медпортал. Вони з'ясували, що для постановки діагнозу досить здати аналіз крові. Дослідження ліпідного профілю і допоможе лікарю виявити хворобу.

Раніше було показано, що ендометріоз супроводжується змінами метаболізму ліпідів. Вчені припустили, що дослідження ліпідного профілю і виявлення відхилень від норми може вказати на розвиток захворювання. У цьому випадку лапароскопічне дослідження для постановки діагнозу не потрібне.

Читайте також"Гормон сну" допомагає боротися з раком грудей - нове дослідженняДля того, щоб підтвердити своє припущення, вчені вивчили рівень обміну ліпідів у мишей з двох груп: одні тварини були здорові, а інші страждали ендометріозом. Вони дійсно виявили, що з захворюванням був асоційований підвищений рівень деяких ліпідів у крові.

Читайте такожПрийом фолієвої кислоти під час вагітності знижує ризик ожиріння у дитиниОтримані результати ще належить підтвердити на людях, але автори впевнені, що вже скоро вони займуться розробкою діагностичного тесту, який дозволить спростити діагностику ендометріозу у жінок.