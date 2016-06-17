Чим небезпечна жирна їжа

10:35, 17 червня 2016
Зарубіжні новини
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Фізіологи з Університету Джона Хопкінса з'ясували, що організм людини здатний підтримувати розщеплення жиру навіть при порушених функціях печінки.

Фото: УНИАН

При цьому, однак, харчування з високим вмістом жирів може вбити людський організм. Дослідження опубліковане в журналі Cell Reports, пише Лента.ру .

Під час голодування організм підтримує необхідний рівень цукру в крові завдяки глюконеогенезу — процесу утворення глюкози з невуглеводних сполук, таких як жири. Вважається, що глюконеогенез в основному перебігає в печінці і лише трохи — в кишечнику і нирках. Однак коли вчені відключили ген CPT2, необхідний для окиснення жирних кислот у клітинах печінки мишей, фізіологи виявили, що тварини виживали протягом тривалого періоду часу.

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Дослідники також годували генно-модифікованих мишей з непрацюючим геном CPT2 кормом з високим вмістом жиру. Виявилося, що більшою мірою жир накопичується саме в печінки, що призводило до повної дисфункції органу і в кінцевому рахунку до летальності.

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Позаяк руйнування жирів виробляє кетони, які використовуються в якості додаткового джерела енергії, то саме цей процес стає активним у людей, що страждають на діабет. Занадто багато кетонів у крові призводять до кетоацидозу, який може призвести до смерті. Вчені сподіваються, що подальші дослідження допоможуть з'ясувати, як здатність організму пристосовуватися до порушення обміну, може запобігти кетоацидозу.

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