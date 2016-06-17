Безлад на робочому місці небезпечний для мозку

Вчені із Флоридського університету продемонстрували, що несприятливе робоче середовище, а також відсутність завдань, що стимулюють діяльність мозку, негативно впливають на когнітивні здібності працівників. Дослідження опубліковане в Journal of Occupational and Environmental Medicine, повідомляє Лента.ру.

Читайте такожНайкращі способи для підвищення працездатностіУ дослідженні взяли участь 4963 американці у віці від 32 до 84 років. З них 47 відсотків становили чоловіки, решта — жінки. Вчені визначили стан середовища, в якому працюють добровольці, оцінили здатність людей запам'ятовувати важливу інформацію і користуватися нею надалі. Крім того, були перевірені навички вирішення завдань, тайм-менеджменту, а також вміння утримувати увагу. На додаток до цього учасників запитували, чи страждали вони розладами пам'яті.

Результати показали, що чоловіки і жінки покращували свої когнітивні здібності, якщо їх робота передбачала освоєння нових навичок і вирішення нових складних завдань. При цьому їхні інтелектуальні можливості з віком знижувалися в меншій мірі, ніж у людей, чия робота не передбачала розумової стимуляції. З іншого боку, несприятливе середовище, в якому присутні такі токсичні агенти, як цвіль або свинець, а також шумове забруднення, погіршувало когнітивні здібності.

Читайте такожВчені розробили формулу здоров'я при сидячій роботіЗа словами науковців, мозок чимось нагадує м'язи. Якщо його тривалий час не використовувати, то його можливості знижуються. Оскільки люди основну частину свого життя проводять на роботі, то постає питання про поліпшення стану робочого середовища. Щоб зберегти пізнавальні функції у більш пізньому віці, необхідно надати людям можливість вирішувати когнітивні завдання, а також дотримуватися правил гігієни праці.