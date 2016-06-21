Творчість допомагає впоратися зі стресом - дослідження вчених

Для того, щоб впоратися зі стресом, достатньо відводити творчості лише 45 хвилин в день. Вчені стверджують, що при цьому абсолютно неважливо, чи є ви професійним художником, або просто малюєте по точках. Творчі заняття корисні для всіх, навіть для тих, хто не має особливих здібностей у малюванні, ліпленні та інших галузях, повідомляє Медпортал.

Читайте такожТворчість і рукоділля зміцнюють мозок і пам'ятьГірійя Каймаль (Girija Kaimal) і її колеги провели експеримент, в якому взяли участь 39 осіб. Всім їм було запропоновано пройти 45-хвилинне заняття з арт-терапії: їм можна було творити, використовуючи будь-які матеріали і не дотримуючись жодних правил. Дослідники взяли зразки слини у учасників до початку творчого заняття і після нього та зміряли рівень кортизолу.

Виявилося, що за час заняття рівень кортизолу знизився у 75% учасників. Автори очікували, що зниження буде більш істотним у людей творчих професій. Однак подібний ефект спостерігався не тільки у професійних художників, але й у тих, хто мав досить скромні творчі здібності.

Читайте такожГолос матері формує емоції дитиниАвтори попросили учасників розповісти про свої відчуття від заняття. Найбільш суттєва зміна концентрації кортизолу спостерігалася у тих учасників, які після експерименту відповіли, що таке заняття «дозволило їм дізнатися про себе щось нове», і у тих, хто описав його як «процес розвитку від початку і до самого кінця».