ООН: майже половина біженців у світі - молодші 18 років

Про це свідчать дані звіту Управління ООН у справах біженців (UNHCR) за 2015 рік, оприлюдненого у понеділок, 20 червня, повідомляє агенція dpa, яку цитує dw. Зазначається, що криваві конфлікти та жорстокі переслідування у низці країн вигнали зі своїх домівок більше дітей, жінок і чоловіків, ніж будь-коли до цього: це зачепило кожного 113-го жителя планети. Аналогічний звіт річної давності свідчив про 59,5 мільйона біженців у світі.

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"Загалом всесвітня кількість людей, які є біженцями, є приблизно ж такою, як кількість жителів Великобританії, Франції або Італії", - зазначається у звіті. За даними ООН, 21,3 мільйона біженців наприкінці 2015 року перебували у інших країнах, 40,8 мільйона були внутрішньо переміщеними особами, а ще 3,2 мільйона людей очікували у зарубіжних країнах на рішення щодо надання притулку.

За статистикою, майже половина біженців молодші 18 років. Особливо UNHCR непокоїть велика кількість дітей, які переміщуються самостійно або ж розділені з батьками - понад 98 тисяч заяв на надання притулку надійшли від дітей без супроводу.

Також зазначається, що на маршрутах біженців постає дедалі більше загроз. "Жахаюча кількість людей втратили свої життя на морі, сухопутні шляхи дедалі частіше блокуються через закриття кордонів, а в деяких країнах роздмухуються політичні настрої проти надання притулку", - наголосив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

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Найбільша кількість заяв про надання притулку загалом надійшла до Німеччини - 441 900, на другому місці перебувають США - 172 700 заяв. Також велика кількість заяв надійшла до Швеції (156 000) та Росії (152 500). Найбільшою на сьогодні приймаючою країною для біженців, як і раніше, є Туреччина - там зараз перебуває 2,5 мільйона біженців.