Створено корисний для здоров'я і смачний шоколад без жирів

Для цього вони використовували електричне поле, яке наклали вздовж напрямку потоку рідкого шоколаду. Стаття опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Лента.ру.

Одна з основних проблем отримання шоколаду з низьким вмістом жирів полягає в тому, що зменшення жирності призводить до збільшення в'язкості і засмічення трубопроводів фабричного конвеєра. Вчені вирішили обійти цю перешкоду за допомогою електричного поля, яке змушує тверді частинки какао групуватися в короткі ланцюжки, сфероїди та інші обтічні форми. Підхід дозволяє зменшити в'язкість рідкого шоколаду, а також знизити мінімальну кількість жирів, необхідну для підтримки нормальної швидкості потоку.

Розплавлений шоколад являє собою суспензію з какао, цукру, молока, завислих у рідкому какао-маслі. Вона характеризується двома основними параметрами: максимальною щільністю, при якій зникає плинність (maximally random jammed density), і характеристична в'язкість частинок.

Експерименти показали, що електричне поле в 1600 Вольт на сантиметр знижує в'язкість шоколаду Mars на 43,5 відсотка, при цьому значно збільшується максимальна щільність. Все це дозволяє зменшити концентрацію жирів на 10 відсотків. Аналогічні результати були отримані для зразків інших виробників. Вчені сподіваються, що їхній метод дозволить виготовляти нежирний шоколад, який буде смачнішеий і при цьому не матиме негативного впливу на серцево-судинну систему людини.