Жінкам шкідливо багато працювати, довели вчені

За словами співробітників Університету Огайо, якщо у жінки багато навантажень, фізичних і розумових, у неї підвищується ризик розвитку серйозних захворювань, пише meddaily.ru з посиланням на "Російську газету". Це довело дослідження близько 7500 осіб. Вчені оцінювали їх стан здоров'я і рівень навантаження на роботі. Так був виявлений зв'язок між недугами і кількістю відпрацьованих годин за останні 32 роки.

Читайте такожБезлад на робочому місці небезпечний для мозкуВиявилося, чим триваліший робочий тиждень у жінок, тим вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань, артриту, діабету і раку. Ризик підвищувався, навіть коли робочий тиждень тривав більш як 40 годин. У разі, якщо він тривав 60 годин, ризик появи недуг через 30 років підвищувався втричі.

Читайте такожРобота в нічну зміну виявилася смертельно небезпечною - вченіЕксперти підкреслюють: крім роботи, навантаження для жінки становлять домашні справи. Причина всіх хвороб - стрес, що виникає через перевтому. Примітно: для чоловіків активна робота, навпаки, корисна. Хоча, звичайно, тут діє принцип розумності.