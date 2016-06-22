У Конго почалася епідемія жовтої лихоманки

В даний час зафіксовано 67 випадків захворювання, 5 з яких мали летальний результат, пише Ремедіум.

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Міністр охорони здоров'я Конго Кабанге Нумбі (Kabange Numbi) повідомив, що в країні зафіксовано понад 1 тис. передбачуваних випадків жовтої лихоманки. За його словами, велика частина випадків інфікування в Конго пов'язані зі спалахом захворювання в Анголі, в результаті якої з грудня минулого року померло 300 осіб.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) жовта лихоманка з території Анголи поширилася не тільки на Конго, але на Кенію і навіть на Китай.

В даний час не існує специфічних методів лікування жовтої лихоманки – гострого геморагічного вірусного захворювання, що передається комарами.