Імунна система людини здатна запобігти інфаркту

Вчені з Імперського і Королівського коледжу Лондона встановили, що у людей з високими рівнями певних антитіл у крові знижений ризик інфаркту. Так, за рівнем антитіл можна визначити ймовірність серцевого нападу, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Читайте такожАналіз крові може виявити ризик інфаркту за 5 років до його розвиткуУ дослідженні взяли участь добровольці, які перенесли інфаркт або інсульт, і контрольна група. Учасники з експериментальної групи страждали від гіпертонії, і у них був підвищений ризик проблем із серцем. Фахівці вимірювали в крові добровольців рівні антитіл IgG та IgM, а також антитіл, що боряться з окисленою формою "поганого" холестерину. Через неї може розвинутися атеросклероз.

Читайте такожБезсимптомні інфаркти частіше трапляються у чоловіківДослідження показало: у добровольців з високими рівнями антитіл ризик серцевого нападу виявився знижений. Найсильніше ризик зменшувався при високій концентрації IgG. Результати не залежали від інших факторів, таких як рівень холестерину і кров'яний тиск.