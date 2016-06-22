Аналіз крові може виявити ризик інфаркту за 5 років до його розвитку

Дослідницька група з Національного інституту вивчення серця і легенів (National Heart and Lung Institute) розробила тест, який дозволяє визначити імовірність виникнення інфаркту міокарда протягом п'яти років, повідомляє Медпортал.

Автори з'ясували, що ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань у тих пацієнтів, у крові яких була збільшена концентрація імуноглобуліну G, була набагато вища, ніж у тих, у кого рівень цих антитіл був знижений.

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Розробники тесту вважають, що його використання в клінічній практиці допоможе швидко виявити людей з групи ризику і надалі лікарі зможуть звернути на їх стан особливу увагу. Своєчасно розпочата профілактика допоможе запобігти розвитку проблем з серцем.

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