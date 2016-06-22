Вчені виявили ще один чинник, пов'язаний з розвитком раку мозку

У людей з вищою освітою більш високий ризик розвитку гліоми, первинної пухлини головного мозку, порівняно з тими, хто закінчив тільки дев'ять класів школи. Присвячене цьому дослідження британських і шведських медиків опубліковане в The Journal of Epidemiology & Community Health, повідомляє Лента.ру.

У своєму дослідженні вчені розглянули дані про 4,3 мільйона осіб, народжених у Швеції в 1911-1961 роки. За ними медики спостерігали протягом 17 років, починаючи з 1993 року. Пухлини головного мозку знайдені у 5,7 тисячі чоловіків і 7,1 тисячі жінок. З них у чоловіків, які провчилися у вузі як мінімум три роки, ризик розвитку гліоми на 19 відсотків більший, ніж у тих, хто після дев'яти класів не продовжив свою освіту. Аналогічний показник для жінок становив 23 відсотки.

В цілому вчені виявили позитивний зв'язок між підвищеним ризиком розвитку пухлин головного мозку і розумовою діяльністю (порівняно з фізичною працею).

Читайте такожБезлад на робочому місці небезпечний для мозкуДля чоловіків, зайнятих інтелектуальною працею, ймовірність розвитку акустичної невриноми (уповільнена доброякісна пухлина, як правило вражає сьомий і восьмий черепно-мозкові нерви) підвищувалася на 50 відсотків порівняно з тими, хто задіяний у фізичній праці.

Читайте такожУ деревовидних піонах знайшли ліки від ракуВчені не знають причин цього зв'язку. Між тим вони припускають, що однією з імовірних причин може бути своєчасне звернення людей, які мають вищу освіту, до лікарів.