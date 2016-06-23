Учені назвали ягоди, найбільш корисні для роботи серця

12:17, 23 червня 2016
Зарубіжні новини
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Для того щоб такий вид профілактики серцево-судинних захворювань був ефективним, полуницю і лохину необхідно їсти, як мінімум, 3 – 4 рази в тиждень.

целебное действие эти ягоды оказывают благодаря содержащимся в их составе флавоноидам Источник: http://ua.today/news/health/uchenye-rasskazali-o-samyh-poleznyh-dlya-raboty-serdca-yagodah / Фото: pohnews.org

Для того щоб серце нормально функціонувало, а ризик розвитку інфаркту був мінімальним, необхідно регулярно їсти такі ягоди, як полуниця і лохина, повідомляє ua.today.

До такого висновку прийшли вчені з Гарварду. Для того щоб такий вид профілактики серцево-судинних захворювань був ефективним, їх необхідно їсти, як мінімум, 3 – 4 рази в тиждень.

Читайте такожКому не можна їсти полуницюЩоб прийти до такого висновку вчені провели експеримент, в якому брали участь 93 тисячі жінок. Після дослідження вчені повідомили, що цілющу дію ці ягоди мають завдяки вмісту в їх складі флавоноїдів.

Читайте такожЛохина захищає зуби і ясна від пародонтозуФлавоноїди, як сполуки фенолу, перешкоджають утворенню холестерину в крові та розширюють артерії.

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