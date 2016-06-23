Вчені США і Японії розпочинають клінічні дослідження ліків проти старіння

Препарат вже був протестований на тваринах. Випробування пройшли успішно – ліки подовжили життя гризунів і відстрочили старіння, пише Медпортал. Автори оголосили, що на людях ліки почнуть випробовувати вже цього літа.

Всього у випробуваннях візьмуть участь близько 10 осіб: буде вивчатися не тільки ефективність, але і безпеку препарату. Здоровим добровольцям, які погодилися брати участь в експерименті, будуть вводити NMN і стежити, чи допоможе це уповільнити старіння.

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Раніше було показано, що NMN, присутній в багатьох продуктах харчування, активує експресію сіртуїну, білка, активність якого з віком знижується. Тварини, які отримували нікотинамідмононуклеотид разом з їжею, дійсно старіли повільніше – зір та інші функції погіршувалися у них повільніше, ніж у мишей, яким не давали NMN.

Шінічіро Імаі (Shinichiro Imai) та інші дослідники з Вашингтонського університету (Washington University) поки не впевнені, що ліки виявляться настільки ж ефективними для людей. Але вони вважають, що в будь-якому випадку прийом препарату позитивно вплине на здоров'я людини і зможе знайти застосування в клінічній практиці.

У цьому ж році вчені планували приступити до вивчення впливу метформіну, популярного протидіабетичного препарату, який, як припускають американські дослідники, також допоможе подовжити тривалість життя. Випробування метформіну на людях мають розпочатися у поточному році.