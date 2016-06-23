Коли кава вже не бадьорить

Ці невтішні новини були представлені американськими вченими на ювілейному засіданні Товариства дослідників сну в Денвері. У дослідженні взяли участь 48 добровольців, пише Здоров'я.

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За умовами експерименту, тривалість їх нічного сну становила лише 5 годин, і так 5 ночей поспіль. Протягом наступного дня після «урізаного» нічного сну випробуваним пропонували підбадьоритися двома чашечками кави. При цьому одним наливали нормальної кави, а іншим – «плацебо», тобто кави без кофеїну. Як і годиться, ні учасники, ні самі експериментатори точно не знали, що у чашці.

Виявилося: натуральна кава бадьорила і поліпшувала когнітивні функції, і продуктивність людей тільки в перші дні, а вже починаючи з третього, нічим не відрізнялася від плацебо.