Google запускає новий сервіс "Пошук за симптомами"

Зараз, якщо ви вводите в рядок пошуку якесь питання, пов'язане зі здоров'ям, то, найімовірніше, отримаєте у величезну кількість мало пов'язаних з вашим можливим захворюванням відповідей, багато з яких можуть налякати або направити по невірному шляху, пише Медпортал. Лікарі до подібного самолікування теж ставляться негативно. В Google повідомили, що нові інструменти позбавлені подібних проблем.

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Новий сервіс називається «Пошук за симптомами», він створений компанією в партнерстві з Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School) і клінікою Мейо (Mayo Clinic, одним з найбільших приватних медичних центрів у світі). На запити, подібні «болить голова», «неприємні відчуття в животі», «висип на шкірі» буде виводитися деяка кількість (близько 6) карток з описами найпоширеніших недуг, що мають такий симптом. Під картками будуть розташовуватися посилання, які були раніше представлені у видачі. На картках, крім опису захворювання, буде представлена інформація про те, як її лікувати, якщо це лікування можливе в домашніх умовах. Якщо проблема серйозна — картка порекомендує негайно відправитися до лікаря.

Вероніка Пинчин (Veronica Pinchin), продакт-менеджер команди, яка займається розробкою пошуків наголосила, що близько 1% запитів по всьому світу так чи інакше пов'язані зі здоров'ям, тому в Google підготували мільйони карток для мільйонів можливих комбінацій симптомів. Це не значить, за її словами, що для кожного користувача знайдеться потрібна відповідь, так як це все ж алгоритм, комп'ютерна програма — але розробники планують вдосконалювати пошук.

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Доктор Сет Мартін (Seth Martin), практикуючий кардіолог і доцент Школи медицини Університету Джонса Хопкінса (Johns Hopkins University School of Medicine) схвалив ініціативу компанії, заявивши, що нерідкі випадки, коли люди приходять на прийом до лікаря, озброївшись знайденою в інтернеті інформацією, яка, як з'ясовується, не має ніякого відношення до їх захворювання.

Новий пошук поки буде доступний тільки англійською мовою і тільки в додатках Google, розроблених під iOs і Android. В майбутньому автори нового інструменту будуть додавати нові мови і платформи. Вероніка Пинчин додає, що «Пошук за симптомами" не замінить лікаря, але, можливо, допоможе при діалозі пацієнта і медика. Оптимальним рішенням, на її думку, буде для пацієнта зробити скріншот карток, отриманих ним при пошуку, і вже з цим йти в клініку.