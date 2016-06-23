Імбир допомагає позбутися нудоти

При цьому фахівці підкреслюють, що у випадках сильної нудоти вагітним жінкам слід звернутися за консультацією до лікаря, пишуть Новини Ізраїлю.

Читайте такожІмбирний напій поліпшить обмін речовин в організмі

Вважається, що нудота і блювота супроводжує вагітність у близько 80% жінок. Зазвичай, у перші чотири місяці вагітності. При цьому вчені нагадують, що, незважаючи на звичну назву, ці симптоми виявляються не тільки вранці.