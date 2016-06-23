Імбир допомагає позбутися нудоти
11:50, 23 червня 2016Зарубіжні новини
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Вчені з Королівського коледжу акушерства і гінекології дійшли висновку, що вживання імбиру і застосування точкового масажу кисті руки можуть допомогти вагітним жінкам позбутися ранкової нудоти, не вдаючись до допомоги медичних препаратів
Імбир допоможе позбутися анкової нудоти / Фото: foodclean.ru
При цьому фахівці підкреслюють, що у випадках сильної нудоти вагітним жінкам слід звернутися за консультацією до лікаря, пишуть Новини Ізраїлю.
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Вважається, що нудота і блювота супроводжує вагітність у близько 80% жінок. Зазвичай, у перші чотири місяці вагітності. При цьому вчені нагадують, що, незважаючи на звичну назву, ці симптоми виявляються не тільки вранці.
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