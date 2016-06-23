ВІЛ-інфекція вражає нервову систему - дослідження

В основному це не дуже серйозні проблеми, які зникають після початку прийому антиретровірусних препаратів. У дослідженні взяли участь 139 осіб з Таїланду, що заразилися на ВІЛ-інфекцію за 3-56 днів до початку дослідження, пише meddaily.ru.

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Вчені з'ясували, що у 53% добровольців були неврологічні симптоми. Кожен третій учасник поскаржився на проблеми з мисленням, а чверть - на рухові порушення. Майже у 20% виявили ушкодження нервів. У багатьох добровольців було більше одного симптому. Однак єдиним серйозним неврологічним захворюванням виявився синдром Гійєна-Барре в одного з добровольців.

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У 90% учасників симптоми зникли через місяць після початку прийому антиретровірусних препаратів. Але у 9% добровольців вони збереглися через шість місяців. Неврологічні симптоми були пов'язані з більш високими рівнями маркерів ВІЛ в крові. Тим не менш, вчені не впевнені, що саме вірус викликав симптоми.