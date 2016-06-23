Відпочинок на природі поліпшує стосунки у родині - психологи



Психологи з Університету Іллінойсу підкреслюють, що для поліпшення атмосфери в сім'ї слід відпочивати на природі. За словами фахівців, налагодити стосунки допоможуть сімейні прогулянки в парку. Важливо, щоб подібні прогулянки увійшли у звичку (прогулюватися варто раз на тиждень), пише meddaily.ru.

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Отже, досить прогулятися в парку 20 хвилин, щоб заспокоїти дітей і підвищити якість відносин з шлюбним партнером. Головне, піти подалі від телевізора, планшетів, комп'ютерів, адже саме зелень навколо робить людей менш дратівливими.

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За словами вчених, дерева, різні рослини і навіть трава дозволяють відновити розумові ресурси. Зокрема, відновлюється увага. А коли увага працює на всі 100%, людині простіше розпізнавати соціальні сигнали, що надходять від членів сім'ї. Підсумок - менше дратівливості, більше самоконтролю і хороші відносини в родині. У свою чергу, в парку розваг або в кінотеатрі ресурси уваги, навпаки, виснажуються.