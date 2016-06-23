Від 20 до 50 осіб поранено в результаті стрілянини в кінокомплексі в Німеччині

18:07, 23 червня 2016
Зарубіжні новини
154

Людина в масці з пістолетом відкрила вогонь у кінокомплексі і забарикадувалася всередині.

REUTERS

Від 20 до 50 осіб поранено в результаті стрілянини в кінокомплексі в німецькому місті Фірнхайм наподалік від Франкфурту.

Читайте такожВООЗ видала нові рекомендації із запобігання зараження вірусом ЗікаЯк повідомляє Радіо Свобода з посиланням на німецькі ЗМІ, чоловік у масці з пістолетом відкрив вогонь у кінокомплексі і забарикадувався всередині.

Поліцейські підрозділи направлені до місця події.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter