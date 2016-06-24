Експерти CDC запропонували відмовитися від назальної протигрипозної вакцини

За даними CDC, в минулому сезоні ефективність цього препарату у віковій групі від 2 до 17 років становила лише 3% (ефективність ін'єкційних препаратів склала 63%). Протягом двох попередніх сезонів ефективність вакцинації також була вкрай низькою.

Вакцина FluMist, розроблена дочірньою компанією AstraZeneca MedImmune і застосовується в США з 2003 року, виготовляється на основі живих ослаблених сезонних штамів вірусу грипу.

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Причини низької ефективності назального препарату залишаються невідомими. У AstraZeneca заявляють, що власні дані компанії значно відрізняються від оцінок CDC: згідно з ними, FluMist в минулому сезоні продемонструвала ефективність у діапазоні від 46 до 58%. Фахівці компанії спільно з експертами CDC намагаються встановити причини таких серйозних розбіжностей.

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За оцінками фармвиробників, потреба США на наступний епідемічний сезон становить від 171 до 176 млн доз протигрипозних вакцин. З цього обсягу на FluMist припадало близько 14 млн доз (8%).Пропозиція експертів CDC відмовитися від застосування назальної вакцини не має обов'язкової сили. Остаточне рішення з цього питання буде прийнято керівництвом організації в кінці літа – початку осені поточного року.