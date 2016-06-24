Грудне вигодовування впливає на поведінку немовляти

Це показали спостереження за 1500 дітей у віці 7-11 років. Як передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, діти, яких годували грудьми тільки в перший місяць або ще менше, у два рази частіше демонстрували проблеми з поведінкою порівняно з дітьми, які перебували на грудному вигодовуванні протягом півроку.

Співробітники Університету Глазго підкреслюють: грудне вигодовування також зміцнює імунітет, позитивно позначається на травній системі та знижує ризик розвитку деяких форм раку. А ще воно впливає на рівень інтелекту, когнітивні навички і поведінку.

Читайте такожВчені встановили, що грудне молоко - це природний антибіотикТому важливо годувати дітей грудним молоком максимально довго, кажуть експерти. І тут працює принцип: маленькі проблеми в дитинстві потім стають великими проблемами. Приміром, дитячі розлади поведінки можуть призвести до агресивної поведінки в подальшому. А це негативно позначиться на навчанні, взаєминах з однолітками, знизить самооцінку і коло знову замикається на проблемах з поведінкою. Через це підліток може стати асоціальним, агресивним, зі зниженим рівнем успішності.