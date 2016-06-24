Стреси позначаються на роботі шлунково-кишкового тракту

Майже 90% жінок періодично страждають від проблем із травленням. І, за словами вчених з Кембриджу, основна причина - стрес. У цьому немає нічого дивного, адже між мозком і шлунково-кишковим трактом існує прямий канал зв'язку, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожЖінкам шкідливо багато працювати, довели вченіА ще стрес здатний впливати опосередковано, наприклад, порушуючи сон і штовхаючи людину до шкідливих продуктів. Вчені провели дослідження і з'ясували: за останній рік проблеми з травленням відзначалися у 88% жінок проти 83% чоловіків. І розлади живота рідко були викликані непереносимістю продуктів або вірусом.

30% людей в усьому звинувачували стрес. Далі серед винуватців йшли незбалансований раціон (26%) та брак сну (17%). Вірусна інфекція і алкоголь приносили проблеми в 14% випадків. При цьому у жінок сильний стрес і тривожність відзначалися в два рази частіше, ніж у чоловіків. І соціальні зміни частково стоять за цим (зараз жінці доводиться і працювати, і займатися домом).

До того ж, жінки в принципі схильні до стресових розладів і тривожності. Вони переживають з приводу неприємних ситуацій, а чоловіки не тримають це в собі, реагуючи зовні. Звичайно, не можна виключати вплив менструального циклу на проблеми з травленням у жінок і роль контактів з маленькими дітьми (можуть переносити різні бактерії).

Читайте такожЛюдям за 40 слід працювати не більше трьох днів на тиждень - вчені45% з тих, хто страждав від проблем з травленням, використовували для боротьби з симптомами натуральні засоби на зразок імбирного чаю. Тільки 34% йшли в аптеку за ліками, що знаходяться у вільному доступі. Але багато хто просто вважали за краще перечекати. 40% нічого не робили, якщо у них було здуття, газоутворення, метеоризм.