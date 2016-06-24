Зниження дози протипухлинних ліків призводить до поширення раку - вчені

Експерименти з мишами, хворими на рак молочної залози і одержують терапію невеликими дозами паклітакселу, виявили, що пухлини у тварин почали поширюватися далі, пише Медпортал.

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Паклітаксел — поширений препарат, який використовується при лікуванні онкологічних захворювань яєчників, молочної залози, легень, саркоми Капоші. Наукова група зазначила, що рак грудей залишається найбільш частим видом злоякісних пухлин, і при цьому смерть у більшості випадків настає не від конкретної пухлини, а від метастаз. У стандартній дозі паклітаксел допомагає зупинити розростання пухлини.

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Вчені спробували знизити дозу ліків, щоб зменшити побічні ефекти. Вони змоделювали ситуацію на тваринах, які страждають на рак молочної залози. Мишам давали зменшену дозу ліків. Це суттєво погіршило стан піддослідних — розростання пухлини не тільки не уповільнилося, але навіть посилилося, медикамент спровокував розростання метастазів у ділянку серця.

Автори дослідження заявили, що необхідні подальші дослідження щодо потенційних ризиків застосування паклітакселу, і вказали, що цей препарат при застосуванні його у великих і малих дозах дає абсолютно різний ефект. Зниження дози паклітакселу при лікуванні раку молочної залози, може бути вкрай небезпечно, наголошують китайські вчені.