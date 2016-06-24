Найслабкіше рукостискання у мілленіалів - вчені

10:06, 24 червня 2016
Зарубіжні новини
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Медики з Державного університету Вінстон-Сейлем (США) виявили причину слабких рукостискань.

REUTERS

Результати дослідження опубліковано в Journal of Hand Therapy, коротко про нього повідомляє видання Daily Mail, пише Лента.ру.

Причину слабшої хватки деяких людей вчені побачили в переході суспільства від індустріальної епохи до інформаційної. Тенденція призводить до того, що робота все більшого числа людей пов'язана з інтелектуальною, а не фізичною працею.

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Найбільш слабке рукостискання спостерігається у мілленіалів (народжених в 1985 році і пізніше). Таких висновків учені дійшли, вимірявши за допомогою динамометра (приладу для вимірювання сили) силу рукостискання у 237 добровольців у віці 20-34 років.

Починаючи з 1985 року сила рукостискання у чоловіків, за оцінками вчених, зменшилася приблизно на 20 відсотків, а у жінок — на 10. Вчені вважають, що для людей, схильних до травм кінцівок, виявлена сприятлива тенденція. Також медики відзначають, що фізичні показники здоров'я, ймовірно, вимагають перегляду кожні десять років.

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