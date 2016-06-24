Виявлена нова небезпека смартфонів - тимчасова сліпота у темряві

Британські лікарі повідомили про випадки тимчасової сліпоти, викликаної використанням смартфонів у темряві. Дві жінки у віці 22 і 40 років поскаржилися на повторювані епізоди втрати зору тривалістю до 15 хвилин. Стаття з описом симптомів опублікована в журналі New England Journal of Medicine, повідомляє Лента.ру.

Жінки пройшли ряд медичних процедур, включаючи огляд, магнітно-резонансну томографію (МРТ) і перевірку серцевої діяльності. Однак лікарі не виявили жодних порушень, які могли бути пов'язані із втратою зору. Офтальмолог з'ясував у пацієнток, чим вони займалися під час нападів сліпоти. Виявилося, що обидві жінки лежали на ліжку на боці і дивилися на екран смартфона в темряві одним оком, прикривши друге око подушкою.

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У цьому випадку одне око звикає до світла, а інше — до темряви. Після виключення смартфона починається тривалий процес адаптації у темряві. Саме це стало причиною тимчасової сліпоти очей, які дивилися на екран. Щоб уникнути дискомфорту, викликаного різнотипною адаптацією зору, лікарі порадили дивитися обома очима на екран цифрових пристроїв у темряві.

Читайте такожСмартфони здатні ускладнити перебіг депресіїЛікарі перевірили своє припущення, провівши експеримент на собі. Вони дивилися на яскравий екран смартфона протягом декількох хвилин одним оком, після чого оцінювали втрату світлової чутливості. Виявилося, що зір дійсно погіршується, а на його відновлення потрібно кілька хвилин. Фахівці вважають, що подібна короткочасна сліпота не несе загрози здоров'ю сама по собі. Проте лікарі попереджають, що необхідно інформувати пацієнтів про подібні випадки, щоб уникнути непотрібних тривог та стресів.

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