Вчені розробляють компактний томограф, який в 3 рази менший від звичайного

Фахівці клініки Мейо (Mayo Clinic) спільно з компанією General Electric займаються розробкою приладу для проведення магнітно-резонансної томографії, який буде набагато менший звичайного томографа. Вони працювали над приладом протягом восьми років, і ось, нарешті, готові представити прототип пристрою.

Читайте такожВчені навчилися розрізняти людей за "відбитками мозку"Новий томограф в три рази менший, ніж повнорозмірний прилад. Метт Бернштейн (Matt Bernstein) пояснив, що такий апарат набагато дешевший і займає менше місця. Крім того, проводити сканування в такому пристрої набагато зручніше для пацієнтів, оскільки їм не доводиться перебувати всередині приладу під час процедури.

Для охолодження магнітів, що знаходяться всередині повнорозмірного томографа, потрібно 2000 літрів рідкого гелію, а для компактного приладу необхідно лише 12 літрів. Пристрій стане в нагоді для обстеження пацієнтів, які потребують томографії голови, а також тих, кому необхідно сканування кистей рук, ступнів або колін.

Читайте такожМедитація допомагає зберегти мозок молодимРозробники планують провести близько 300 томографічних досліджень голови, щоб відкалібрувати прилад і підібрати оптимальні умови для проведення процедури. У випробуваннях візьмуть участь пацієнти з раком, інсультом, хворобою Альцгеймера і психічними порушеннями.

Вчені сподіваються, що з новим приладом процедура стане менш неприємною для пацієнтів, а якість діагностики не постраждає.