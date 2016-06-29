Біомаркери синдрому хронічної втоми виявили у крові та кишечнику

Наукову роботу вів Людовик Жилото (Ludovic Giloteaux) за підтримки професорів Морін Хансон (Maureen Hanson) і Рут Лей (Ruth Ley), результати вже опубліковані в журналі Microbiome, пише Медпортал.

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Основними симптомами синдрому хронічної втоми є втома навіть після сну, біль у м'язах і суглобах, мігрені, шлунково-кишкові розлади. Раніше вчені з Колумбійського університету пов'язували розвиток захворювання з цитокінами, які беруть участь в роботі імунної системи. Група Людовика Жилото спільно з доктором Сьюзан Левін (Susan Levine), фахівцем із синдрому хронічної втоми, вони знайшли 48 людей з цим діагнозом, і ще 39 здорових людей були набрані для дослідження в якості контрольної групи. У всіх учасників взяли проби крові та калу.

Мікробіологічний аналіз показав, що кількість здатних боротися із запаленнями бактерій в калі хворих на синдром хронічної втоми нижча, ніж у здорових людей. Крім того, видів бактерій у хворих людей було значно менше — подібна картина спостерігається також при хворобі Крона та виразковому коліті. У той же час, за словами Людовика Жилото, вчені знайшли специфічні маркери в крові хворих учасників дослідження, які вказували на наявність запалення, викликаного, імовірно, проникненням кишкових бактерій в кров. Імунна система реагувала на це запалення, погіршуючи зовнішні прояви захворювання. Науковій групі вдалося виявити захворювання у 83% учасників дослідження.

Поки дослідники не можуть точно сказати, чи є подібний стан крові та мікрофлори кишечника симптомом синдрому хронічної втоми або його причиною.