"Поганий" холестерин: шкода чи користь

Результати роботи опубліковані в British Medical Journal, пише Лента.ру.

Автори огляду проаналізували минулі дослідження, в яких взяли участь загалом 68 тисяч осіб старше 60 років, та поставили під сумнів гіпотезу, згідно з якою люди з високим рівнем холестерину мають більший ризик смерті від серцево-судинних захворювань і повинні приймати статини, щоб знизити концентрацію ліпопротеїнів.

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За словами вчених, кожна робота, яку вони розглядали, демонструвала або відсутність зв'язку між «поганим холестерином» і смертю від порушень функцій серця і судин, або зворотну кореляцію. Це може пояснюватися тим, що холестерин може захищати людину від таких неврологічних захворювань, як хвороба Паркінсона або синдром Альцгеймера.

Надалі дослідники планують з'ясувати, чому поганий холестерин є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань у молодих людей, але не у літніх.

Ліпопротеїни низької щільності є переносниками холестерину, який часто називають «поганим холестерином», бо він пов'язаний з ризиком розвитку атеросклерозу. В протилежність їм, ліпопротеїни високої щільності істотно знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.