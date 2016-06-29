Карткові ігри допомагають відновитися після інсульту - вчені

10:40, 29 червня 2016
Зарубіжні новини
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Канадські вчені стверджують, що найпростіші карткові ігри – такі, як "снап", покращують моторику і допомагають пацієнтам відновитися після інсульту.

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Крім простих карткових ігор, дослідники рекомендують грати в гру Дженга, приставку Wii та будь-які інші ігри, де задіяні інтенсивні і повторювані рухи рук, пишуть Новини Ізраїлю.

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Вчені підкреслюють, що ігри можуть допомогти у реабілітації пацієнтів, якщо застосовуються у комплексі з фізіотерапією, а не замість неї.

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