Карткові ігри допомагають відновитися після інсульту - вчені

Крім простих карткових ігор, дослідники рекомендують грати в гру Дженга, приставку Wii та будь-які інші ігри, де задіяні інтенсивні і повторювані рухи рук, пишуть Новини Ізраїлю.

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Вчені підкреслюють, що ігри можуть допомогти у реабілітації пацієнтів, якщо застосовуються у комплексі з фізіотерапією, а не замість неї.