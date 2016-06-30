Вживання продуктів з Омега-3 знижує ризик інфаркту
10:22, 30 червня 2016Зарубіжні новини
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Вживання продуктів, насичених Омега-3, знижує ризик інфаркту на 10%.
Вживання продуктів, насичених Омега-3, знижує ризик інфаркту на 10% / Фото: gdefon.com
Часте вживання таких продуктів як лосось, сардини, анчоуси і волоські горіхи, містять Омега-3-ненасичені жирні кислоти, знижує ризик інфаркту з летальним результатом на 10%, пишуть Новини Ізраїлю.
Вчені зробили цей висновок, перевіривши результати 19 досліджень в 16 країнах. При цьому вчені підкреслюють, що Омега-3 тільки знижує ризик інфаркту міокарда з летальним результатом, і не знижує ризик звичайного інфаркту.
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При цьому вчені не виявили різниці між впливом Омега-3 в рослинних і в морських продуктах.
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