Вживання продуктів з Омега-3 знижує ризик інфаркту

Часте вживання таких продуктів як лосось, сардини, анчоуси і волоські горіхи, містять Омега-3-ненасичені жирні кислоти, знижує ризик інфаркту з летальним результатом на 10%, пишуть Новини Ізраїлю.

Вчені зробили цей висновок, перевіривши результати 19 досліджень в 16 країнах. При цьому вчені підкреслюють, що Омега-3 тільки знижує ризик інфаркту міокарда з летальним результатом, і не знижує ризик звичайного інфаркту.

Читайте такожІмунна система людини здатна запобігти інфаркту

При цьому вчені не виявили різниці між впливом Омега-3 в рослинних і в морських продуктах.