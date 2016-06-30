У лікарнях Стамбула залишається двоє громадян України

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

«Зараз у лікарнях м.Стамбула перебуває двоє громадян України, які постраждали під час терористичного акту в міжнародному аеропорту Ататюрк», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що третій постраждалий (із легкими ушкодженнями) найближчим часом планує повернутися додому.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня в результаті теракту в міжнародному аеропорту Стамбула загинули 42 та поранено 239 осіб, серед загиблих – одна українка.