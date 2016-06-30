Алкоголь - один із основних чинників, що зумовлює розвиток раку

Дослідження опубліковано в журналі Drug and Alcohol Review, пише Лента.ру.

«Близько 60 відсотків усіх випадків, пов'язаних зі смертю від раку в Новій Зеландії, викликаного вживанням алкоголю, припадає на жінок, що страждають від раку молочної залози. За нашими оцінками, 71 смертельний випадок раку молочної залози у 2007 році і 65 — у 2012 році, був пов'язаний з вживанням алкоголю, а близько третини з них відбулися навіть тоді, коли в день вживалося менше двох порцій», — зазначив співавтор дослідження Дженні Коннор.

Він підкреслив, що вживання алкоголю навіть у невеликих (які в даний час вважаються прийнятними) дозах призводить до ризику розвитку раку. Якщо жінки в основному страждають від раку молочної залози, то чоловіки гинуть від інших видів онкологічних захворювань (раку ротової порожнини, глотки, стравоходу, гортані і печінки).

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У своєму дослідженні вчені провели метааналіз декількох десятків міжнародних праць, присвячених з'ясуванню причин смертності від раку, і розглянули отримані дані стосовно Нової Зеландії.

Медики відзначають, що найбільш висока смертність від раку через вживання алкоголю спостерігається у маорі (корінний народ країни). У середньому захворювання забирає у людини 10,4 року життя. Всього на онкологію, пов'язану з вживанням алкоголю, припадає близько 4,2 відсотка смертей після 80 років.