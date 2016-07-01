Перша в світі вакцина від малярії не така ефективна, як очікувалося

Вакцина від малярії отримала назву RTS,S. Останні дослідження показали, що триразове введення вакцини не забезпечує тривалий захист від хвороби. Через п'ять років після вакцинації діти, яких щепили RTS,S, захворювали з більш високою частотою, ніж ті, які не отримували експериментальну вакцину. Дітей з контрольної групи теж прищеплювали, але не від малярії, а від сказу. Всього за маленькими пацієнтами, які брали участь в експерименті, спостерігали протягом семи років, повідомляє Медпортал.

Читайте такожЗ 2000 року смертність від малярії впала на 60%Утім, багато експертів не вважають отримані результати негативними. Вони пояснюють, що на підставі проведених експериментів можна зрозуміти, коли вакцина починає втрачати свої захисні властивості і завчасно потурбуватися про профілактику.

Філіп Бейон (Philip Bejon) і його колеги, які проводили дослідження, відзначають, що поки що неясно, для дітей якого віку малярія становить більш серйозну небезпеку - для тих, кому виповнилося сім або для тих, кому лише 2-3 роки.

Читайте такожУ Кенії випробувана нова вакцина проти маляріїМожливо, збільшити термін захисної дії вакцини допомогла б чотириразова вакцинація. Проте варто відзначити, що провести такий цикл буде набагато складніше, ніж курс вакцинації з трьох щеплень – є ймовірність, що батьки просто не захочуть вести дітей на додаткове щеплення.

Нагадаємо, що в даний час вакцин, що захищають від малярії, не існує. Як профілактику зараження використовують репеленти і протимоскітні сітки, а також ряд лікарських препаратів.