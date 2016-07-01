Сучасні діти розвиваються негармонійно - дослідження

Як показало недавнє дослідження, 58% дітей 3-5 років можуть впоратися зі смартфоном. Але лише кожен шостий знає, як приготувати собі сніданок, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Ця інформація була отримана в рамках дослідження впливу інтернету на розвиток дітей, починаючи з перших днів життя.

Виявилося, більшість маленьких дітей здатні рухати комп'ютерною мишкою, грати в комп'ютерну гру і використовувати смартфон. Але при цьому вони не вміють зав'язувати шнурки або готувати сніданок. Гола статистика: 58% дітей 2-5 років без проблем освоюють відеогру, але з труднощами катаються на велосипеді і готують собі їжу зранку. 25% дітей знають, як відкрити браузер, але лише 20% самі плавають. І стать дитини на статистику в цілому не впливає.

Читайте такожГрудне вигодовування впливає на поведінку дитини Примітно: якщо матері дитини було 35 років і більше, то життєво важливі навички діти освоювали краще, ніж діти більш молодих матерів. Наприклад, 40% дітей дорослих жінок могли написати своє ім'я. В цілому вчені кажуть, що технології залишають відбиток на житті дитини з перших днів. Тому нічого дивного в тому, що багато дітей, ще не навчившись говорити, вільно користуються мобільними пристроями. А близько 81% дітей молодше двох років мають завдяки батькам фотографії в Мережі. Майже 50% батьків з дітьми віком до 3 років заявляють, що дитині подобається робити селфі.