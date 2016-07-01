Дієтологи спростували міф про шкоду вершкового масла

Американські дієтологи спростували поширену думку про шкоду вершкового масла. Присвячене цього дослідження опубліковане в журналі PLOS ONE, коротко про нього повідомляє Лента.ру з посиланням на видання EurekAlert!

Згідно роботі вчених, споживання вершкового масла не пов'язане зі зростанням загальної смертності, виникненням серцево-судинних захворювань, а також допомагає знизити ймовірність розвитку цукрового діабету другого типу. Висновок дієтологів справедливий у випадку, якщо людина щодня вживає 0,3-3,2 порції вершкового масла, яка становить 14 грамів (приблизно одна столова ложка).

На думку вчених, негативне ставлення до вершкового масла, сформоване в суспільстві, пов'язане з тим, що цей продукт використовується з їжею, багатою простими вуглеводами (зокрема, хлібобулочними виробами). Разом з тим, дієтологи відзначили, що рослинні олії (оливкова, лляна, рапсова і соєва) все-таки кращі за тваринне масло.

Читайте такожСвиняче сало виявилося корисніше за оливкову оліюУ своєму дослідженні автори провели метааналіз дев'яти дієтологічних робіт, в яких взяли участь понад 630 тисяч осіб із 15 країн. Раніше вчені показали, що заміна вершкового (коров'ячого) масла на рослинні жири, багаті лінолевою кислотою, призводить до зниження рівня холестерину в крові, але не впливає на показники серцево-судинних захворювань.