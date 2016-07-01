У США схвалили ліки від усіх штамів гепатиту С32

Воно бореться одразу з усіма відомими штамами гепатиту C і має майже 100% ефект через 3 місяці регулярного прийому, пише Хайтек з посиланням на Tech Insider.

Epclusa складається з софосбувіра і велпатасвіра. Обидві речовини були розроблені біофармацевтичною компанією Gilead Sciences. Софосбувір був схвалений для використання ще в 2013 році, а велпатасвір отримав дозвіл FDA тільки нещодавно.

У всьому світі на гепатит страждає130-150 млн осіб. Хвороба має шість основних генотипів чи штамів, на основі яких медики підбирають відповідне лікування. Epclusa бореться з усіма різновидами гепатиту C відразу. Пацієнту достатньо щодня приймати одну таблетку протягом 12 тижнів.

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Після завершення прийому Epclusa у 95-99% пацієнтів, у яких цироз ще не розвинувся або був на ранній стадії, вірусу в крові виявлено не було. Пацієнти з більш серйозними порушеннями роботи печінки вживали Epclusa разом з рибавірином і відсоток вилікуваних склав 94%.

Ліки від Gilead будуть доступні небагатьом через високу ціну. Курс Epclusa обійдеться в $74760. Це на $10000 дешевше існуючих ліків на основі одного лише софосбувіра.