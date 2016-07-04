Штучну підшлункову залозу використовуватимуть у клінічній практиці у 2018 році

Передбачається, що пристрій буде використовуватися в клінічній практиці вже через два роки, пише Медпортал.

Прилад призначений для пацієнтів, що страждають діабетом 1 типу: він самостійно визначить концентрацію глюкози і введе необхідну кількість інсуліну. Автори відзначають, що кількість введеного інсуліну залежить від денного раціону, фізичної активності і ряду інших факторів. Пацієнти повинні відстежувати концентрацію глюкози в крові, щоб вчасно помітити гіпоглікемію або гіперглікемію і скоригувати рівень цукру.

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Пристрій вже почали випробовувати на добровольцях – пацієнти кажуть, що штучна підшлункова залоза дає їм свободу, звільняючи їх від постійного моніторингу рівня цукру.

В даний час пацієнтам з діабетом також пропонують пересадку бета-клітин або трансплантацію всієї підшлункової залози. Подібні операції здатні поліпшити стан хворих, проте їм потрібно прийом імуносупрессантів, щоб запобігти відторгненню пересадженого органу. При установці штучної підшлункової залози імуносупресори не потрібні, а саме оперативне втручання не є настільки масштабним.