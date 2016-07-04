Як поліпшити свої здібності: поради психологів

Стаття опублікована в журналі Frontiers in Psychology, пише Лента.ру.

Вчені вирішили перевірити, чи дійсно працюють різні мотивуючі техніки. В експериментах взяли участь 44 тисячі осіб. Добровольці були розділені на 12 груп. Завдання учасників полягало в тому, щоб якомога швидше натиснути на числа по порядку від 1 до 36, які випадковим чином були розподілені в квадратній сітці. Дослідники визначили, що могло б допомогти людям поліпшити свої результати в онлайн-грі. Серед перевірених прийомів були: розмова сам з собою, подання в розумі майбутнього результату і планування дій за отримання бажаного результату.

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З'ясувалося, що учасники, які говорили собі, що вони можуть вирішити задачу краще наступного разу, дійсно більш ефективно справлялися з тестом, ніж контрольна група. Фрази «я можу побити свій найкращий результат», «я можу робити це швидше» виявилися найдієвішими. Крім того, якщо створювати в уяві картинку, що ви побили свій попередній рекорд або просто добре граєте, то результат також поліпшується.

А ось мотиваційні установки, які полягають у тому, щоб представляти імовірні вигоди від хорошого виконання завдання, працюють найгірше. Однак вони, як підкреслюють вчені, залишаються ефективним інструментом у боротьбі із зайвою вагою та іншими життєвими проблемами.