У кишечнику виявили бактерії, які маніпулюють психікою людини

У кишечнику людини вперше виявлено бактерії, яким для виживання необхідні хімічні речовини, які виділяються мозком. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на New Scientist.

Читайте такожТрудоголіки схильні до психічних розладівФіліп Стрендвіц (Philip Strandwitz) і його колеги з Північно-східного університету (Бостон) з'ясували, що нещодавно відкрито вид кишкових бактерій KLE1738, який росте і розмножується, тільки якщо годувати їх молекулами ГАМК — гамма-аміномасляної кислоти, найважливішого гальмівного нейромедіатора центральної нервової системи людини й інших ссавців.

ГАМК пригнічує сигнали нервових клітин, що знімає збудження і має заспокійливу дію. При цьому аномально низький рівень ГАМК в організмі пов'язують з депресіями і афективними розладами. Таким чином, маємо перший доказ того, що мікрофлора кишечника може впливати на мозок і настрій людини.

Читайте такожКуріння "травички" впливає на чоловічу психіку сильніше, ніж на жіночуВ 2011 році інший колектив дослідників з'ясував, що інший тип кишкових бактерій (Lactobacillus rhamnosus) серйозно впливає на активність ГАМК в мозку мишей (хоч і не вживає цю речовину). Однак зараз Стрендвіц виявив, що при видаленні блукаючого нерва цей ефект зникає. Зараз біолог намагається виявити інші кишкові мікроби, які також споживають (або навіть виробляють) ГАМК — щоб використовувати ці знання в розробці нових антидепресантів.