Створена нова гра, яка допомагає відмовитися від шкідливої їжі і скинути вагу

Дослідники з Дрексельского університету розробили комп'ютерну гру і додаток для смартфона, що допомагають людям відмовитися від шкідливої їжі і скинути вагу. За словами вчених, гра розвиває гальмівний контроль - виконавчу функцію, що не дає людині піддатися спокусі. А додаток шукає закономірності в харчовій поведінці людини.

Читайте такожУ США зареєстровано пристрій для боротьби з ожиріннямЯкщо людина порушує дієту, додаток пропонує різні варіанти вирішення цієї проблеми, передає meddaily.ru з посиланням на Business Standard. У ході свого дослідження вчені спробували з'ясувати, чи покращує гальмівний контроль регулярне виконання певних завдань.

Читайте такожЗайву вагу назвали запорукою довгого життя - вченіЛюбителі шкідливої їжі виконували одну з чотирьох вправ на гальмівний контроль і прийняття обдуманих рішень. Дослідники виявили, що після таких тренувань добровольці їли менше шкідливих продуктів. Вчені хочуть продовжити свої дослідження.