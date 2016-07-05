Біля берегів Ріо-де-Жанейро виявлено супербактерію

Супербактерію було виявлено в Ріо-де-Жанейро за місяць до того, як в цьому місті відбудуться літні Олімпійські ігри, повідомляють Новини Ізраїлю з посиланням на CNN.

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Серед пляжів, на яких виявлено супербактерію, два пляжі, які межують з затокою, де проходитимуть змагання з вітрильного спорту.

Як раніше повідомлялось у ЗМІ, понад 150 експертів у галузі медицини підписали звернення до генерального директора ВООЗ Маргарет Чен з проханням перенести Олімпіцські ігри 2016 року з Ріо-де-Жанейро або відкласти їх через епідемію віруса Зіка. Фахівці наголошували, що заразитися вірусом Зіка можуть 500 тисяч іноземних туристів.Система ни здоров я у Ріо-де-Жанейро дуже слабка, а епідемія Зіка не вщухає.

Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро мають відбутися у серпні цього року.