Макарони допомагають худнути - італійські вчені

Італійські дієтологи з інституту Neuromed викрили міф про шкоду спагетті. Згідно з результатами їх дослідження, макаронні вироби не тільки не сприяють появі зайвої ваги, але навіть зменшують імовірність розвитку загального та абдомінального ожиріння. Прес-реліз опублікований на сайті EurekAlert!, повідомляє Лента.ру.

Ранні наукові роботи продемонстрували, що середземноморська кухня є одним з найкращих для здоров'я режимів харчування. Тим не менш, було мало відомо про те, який вплив на організм чинять окремі її компоненти, наприклад паста.

Автори вивчили медичні дані 23 тисяч осіб, які брали участь у Moli-sani і INHES — двох великих епідеміологічних дослідженнях, проведених вченими з того ж інституту. На основі аналізу антропометричних параметрів, таких як ріст і вага, і звичок у їжі вчені виявили, що споживання італійської пасти і інших макаронних виробів не пов'язане зі збільшенням маси тіла. Навпаки, з'ясувалося, що ці продукти харчування сприяють формуванню нормального співвідношення зросту і ваги, талії і стегон.

Читайте такожПаста підвищує ризик серцево-судинних захворюваньЗа словами вчених, результати продемонстрували, що популярна думка про те, що паста викликає ожиріння, не відповідає дійсності. Макаронні вироби є основною складовою середземноморської дієти, і немає причин відмовлятися від них, відзначили дієтологи.

Середземноморська дієта стала популярною у всьому світі через те, що, незважаючи на високий вміст жирів, вона знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.