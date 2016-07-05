Імунна система може сама боротися з аутоімунними захворюваннями - вчені

Американські вчені вилікували мишу від рідкісного, але важкого аутоімунного захворювання Pemphigus vulgaris (пухирчатка вульгарна), влаштувавши так звану "громадянську війну" всередині імунної системи, пишуть Новини Ізраїлю.

Дане захворювання призводить до того, що B-лімфоцити починають виробляти антитіла, руйнуючи речовину, що утримує разом клітини шкіри. Pemphigus vulgaris може бути смертельною.

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Дослідники з Університету Пенсільванії спробували вилікувати мишу, змусивши її імунну систему атакувати ту свою частину, яка викликає Pemphigus vulgaris.

На думку вчених, успішні результати експерименту свідчать про те, що подібну методику можна застосовувати й щодо людей.