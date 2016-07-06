Вчені виявили в кишечнику бактерії, що харчуються нейромедіаторами

Для росту бактерій KLE1738 необхідна гамма-аміномасляна кислота (ГАМК), яка присутня в головному мозку і виконує в ньому функції нейромедіатора, пише Медпортал.

Раніше культивувати цей бактеріальний штам не вдавалося, але дослідники скористалися сумісним культивуванням, одночасно вирощуючи відразу кілька різних кишкових бактерій. Бактеріальний штам KLE1738 ріс і розмножувався тільки в присутності ГАМК, яку синтезували інші бактерії, також жили в кишечнику. Автори планують назвати новий мікроорганізм Evtepia gabavorous.

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Дослідники спробують знайти і інші бактерії, які споживають або продукують гамма-аміномасляну кислоту в процесі свого росту. Автори припускають, що зміна кількості таких мікроорганізмів може впливати на роботу головного мозку і поведінку. Відомо, що низька концентрація ГАМК пов'язана з депресією, і порушеннями настрою. Вчені сподіваються, що їм вдасться зрозуміти механізм виникнення депресії і підібрати нові способи боротьби з нею.

Виявлення бактерій, залежних від ГАМК, є ще одним підтвердженням існування тісного взаємозв'язку між мікробіомом і процесами, що відбуваються в організмі.